Глава Минобороны Польши сообщил об учениях с военными США около украинской границы

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Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США. — RT)», — написал Блащак в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.

Он также сообщил, что войска США могут быть использованы для помощи в эвакуации американских граждан с Украины, но на украинскую территорию их отправлять не планируется.

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