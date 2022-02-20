Глава Евросовета Мишель: Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь»

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Глава Европейского совета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не планирует вечно предлагать России «оливковую ветвь».
Глава Евросовета Мишель: Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь»
  • © NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa U
  • Legion-Media

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — приводит его слова ТАСС.

Мишель также отметил, что действия России сплотили Европу с её заокеанскими партнёрами, в том числе Соединёнными Штатами и Японией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.

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