Глава Евросовета Мишель: Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь»

Глава Европейского совета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не планирует вечно предлагать России «оливковую ветвь».

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — приводит его слова ТАСС.

Мишель также отметил, что действия России сплотили Европу с её заокеанскими партнёрами, в том числе Соединёнными Штатами и Японией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.