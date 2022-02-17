В посольстве России назвали самогипнозом заявления США о «вторжении» на Украину
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«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — говорится в сообщении в Facebook.
Таким образом российское диппредставительство прокомментировало высказывание пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса в интервью телеканалу CNN.
Как отметили в посольстве, чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».