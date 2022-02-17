В посольстве России назвали самогипнозом заявления США о «вторжении» на Украину

Утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — говорится в сообщении в Facebook.

Таким образом российское диппредставительство прокомментировало высказывание пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса в интервью телеканалу CNN.

Как отметили в посольстве, чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».