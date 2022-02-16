Госсекретарь Блинкен: Путин может «спустить курок» сегодня, завтра или на следующей неделе

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Российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе», считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь Блинкен: Путин может «спустить курок» сегодня, завтра или на следующей неделе
  • ©Kay Nietfeld - Pool/Getty Images

Об этом он сказал в интервью ABC.

Главе Госдепа задали вопрос по поводу разведданных США, которые предполагали «вторжение уже сегодня».

«Мы сказали, что есть временное окно, в котором вторжение может начаться в любое время. Президент Путин обеспечил возможность действовать в короткий срок. Он может спустить курок. Сделать это сегодня, завтра, на следующей неделе. Силы находятся там, если он захочет новой агрессии против Украины», — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.

Ранее МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине.

Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

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