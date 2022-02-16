Госсекретарь Блинкен: Путин может «спустить курок» сегодня, завтра или на следующей неделе
- ©Kay Nietfeld - Pool/Getty Images
Об этом он сказал в интервью ABC.
Главе Госдепа задали вопрос по поводу разведданных США, которые предполагали «вторжение уже сегодня».
«Мы сказали, что есть временное окно, в котором вторжение может начаться в любое время. Президент Путин обеспечил возможность действовать в короткий срок. Он может спустить курок. Сделать это сегодня, завтра, на следующей неделе. Силы находятся там, если он захочет новой агрессии против Украины», — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.
Ранее МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине.
Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.