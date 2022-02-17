Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации ситуации вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО всё ещё не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации вокруг Украины», — приводит ТАСС его слова на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.

Столтенберг считает, что в настоящее время мир и стабильность в Евро-атлантическом регионе «поставлены под угрозу».

Ранее американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления государств восточного фланга НАТО на случай гипотетической «агрессии» России в отношении Украины.