Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации ситуации вокруг Украины
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«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО всё ещё не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации вокруг Украины», — приводит ТАСС его слова на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.
Столтенберг считает, что в настоящее время мир и стабильность в Евро-атлантическом регионе «поставлены под угрозу».
Ранее американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления государств восточного фланга НАТО на случай гипотетической «агрессии» России в отношении Украины.