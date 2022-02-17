Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации ситуации вокруг Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.
Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации ситуации вокруг Украины
  • AP

«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО всё ещё не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации вокруг Украины», — приводит ТАСС его слова на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.

Столтенберг считает, что в настоящее время мир и стабильность в Евро-атлантическом регионе «поставлены под угрозу».

Ранее американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления государств восточного фланга НАТО на случай гипотетической «агрессии» России в отношении Украины.

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