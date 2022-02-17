Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в случае «нападения» России

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Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ в ходе телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления государств восточного фланга НАТО на случай гипотетической «агрессии» России в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в случае «нападения» России
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Они... подчеркнули важность... продолжения усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего «вторжения» России на  Украину», — говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам беседы двух лидеров.

Стороны также поговорили о пролонгации трансатлантической координации дипломатии и мерах сдерживания России.

Ранее Шольц и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины и призвали к конструктивному диалогу.

Кроме того, они оба сошлись во мнении, что существенного отвода российских войск от украинских границ якобы не наблюдается.

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