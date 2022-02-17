Канцлер ФРГ Шольц и Байден не наблюдают существенного отвода российских войск с Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили, что существенного отвода российских войск от украинских границ не наблюдается. Об этом рассказал представитель кабмина ФРГ.

«Существенного отвода российских войск пока не наблюдается», — приводит РИА Новости его заявление.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Украине и вокруг неё.

Шольц и Байден оценили обстановку в регионе как чрезвычайно серьёзную.

«Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность», — заключил представитель немецкого правительства.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на украинско-российской границе контролируемая.