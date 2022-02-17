Канцлер ФРГ Шольц и Байден не наблюдают существенного отвода российских войск с Украины
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«Существенного отвода российских войск пока не наблюдается», — приводит РИА Новости его заявление.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Украине и вокруг неё.
Шольц и Байден оценили обстановку в регионе как чрезвычайно серьёзную.
«Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность», — заключил представитель немецкого правительства.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на украинско-российской границе контролируемая.