Зеленский назвал контролируемой ситуацию на границе Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на украинско-российской границе контролируемая, она осталась без изменений.

«Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, «наблюдается небольшая ротация российских войск, но отвода нет».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после завершения российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.