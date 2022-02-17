Лидеры Германии и США призвали к конструктивному диалогу по Украине
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«Стороны приветствовали заявления президента России (Владимира. — RT) Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться», — приводит ТАСС сообщение кабмина ФРГ.
Они отметили, что важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять Минские соглашения и при поддержке ФРГ и Франции добиться прогресса в нормандском формате.
Ранее Шольц и Байден заявили, что существенного отвода российских войск от украинских границ не наблюдается.