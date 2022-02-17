Лидеры Германии и США призвали к конструктивному диалогу по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Соединённых Штатов Джо Байден в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и призвали к конструктивному диалогу. Об этом рассказал представитель правительства ФРГ.

«Стороны приветствовали заявления президента России (Владимира. — RT) Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться», — приводит ТАСС сообщение кабмина ФРГ.

Они отметили, что важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять Минские соглашения и при поддержке ФРГ и Франции добиться прогресса в нормандском формате.

Ранее Шольц и Байден заявили, что существенного отвода российских войск от украинских границ не наблюдается.