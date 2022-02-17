Лавров: ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе и в СМИ

Короткая ссылка
Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе и в СМИ
  • AP

«Вся ситуация (с Украиной. — RT) развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает, поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им», — цитирует РИА Новости ответ Лаврова на просьбу итальянского министра высказаться о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить