Лавров: ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе и в СМИ

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вся ситуация (с Украиной. — RT) развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает, поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им», — цитирует РИА Новости ответ Лаврова на просьбу итальянского министра высказаться о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.