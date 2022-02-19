Захарова назвала циничным заявление Зеленского о взрывах в Ростовской области

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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы стрельбе по своим в Ростовской области у границы с Украиной является циничным. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала циничным заявление Зеленского о взрывах в Ростовской области
  • РИА Новости

Ранее Зеленский назвал провокацией и ложью сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.

Захарова отметила, что в данной ситуации трудно не поддаться эмоциям.

«Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая то, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — говорится в сообщении в Telegram.

Утром 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту данного инцидента СК России возбудил уголовное дело.

Позднее появилась информация ещё об одном взрыве снаряда на территории Ростовской области. 

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области подтвердило попадание двух боеприпасов на территорию России.

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