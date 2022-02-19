Зеленский назвал провокацией взрыв снарядов в Ростовской области на границе с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал провокацией и ложью сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.

«То, что вчера показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область. Это всё провокация, это всё чистая ложь, нет никаких погибших людей и раненых», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Мюнхене.

Утром 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области произошёл взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту данного инцидента СК России возбудил уголовное дело.

Позднее появилась информация ещё об одном взрыве снаряда на территории Ростовской области.

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области подтвердило попадание двух боеприпасов на территорию России.