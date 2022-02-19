Захарова: отрицающие нарушения прав человека в Донбассе станут соучастниками преступления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стороны, отрицающие факты нарушения прав человека в Донбассе, будут являться соучастниками преступления против человечности.

«Те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, западное сообщество резко забыло о необходимости защиты прав человека.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв отметил, что заявление Байдена о провокациях в Донбассе поощряет силовую операцию со стороны Украины.