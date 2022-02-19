Захарова: отрицающие нарушения прав человека в Донбассе станут соучастниками преступления

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стороны, отрицающие факты нарушения прав человека в Донбассе, будут являться соучастниками преступления против человечности.
Захарова: отрицающие нарушения прав человека в Донбассе станут соучастниками преступления
  • РИА Новости

«Те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности», — написала Захарова в Telegram

По её словам, западное сообщество резко забыло о необходимости защиты прав человека. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв отметил, что заявление Байдена о провокациях в Донбассе поощряет силовую операцию со стороны Украины.

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