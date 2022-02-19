Глава МИД Британии Трасс заявила, что Лондон согласовал с G7 и ЕС санкции против России

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Die Welt заявила, что Лондон уже согласовал с партнёрами по Евросоюзу и G7 санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.
Глава МИД Британии Трасс заявила, что Лондон согласовал с G7 и ЕС санкции против России
  • ©Wiktor Szymanowicz/Future Publishing
  • Gettyimages.ru

«Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жёсткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию», — сказала Трасс.

Ранее страны G7 заявили о готовности ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила искусственность обоснования для нового режима санкций Великобритании в отношении России.

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