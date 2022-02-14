Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России в случае вторжения на Украину

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Страны G7 готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для российской экономики.
Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России в случае вторжения на Украину
  • ©Dave Rushen/SOPA Images/LightRocket
  • Gettyimages.ru

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в заявлении министров финансов стран G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель истеричного припадка Запада по поводу якобы «вторжения» российской стороны на Украину 16 февраля — провокация.

По словам Захаровой, эта провокация легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым «активно заправляют США».

12 февраля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия в случае агрессии в отношении Украины рискует ослабить свои позиции и встретиться с решительной реакцией Соединённых Штатов и их партнёров.

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