Захарова: искусственность обоснования возможных санкций Британии против России очевидна

Искусственность обоснования для нового режима санкций Великобритании в отношении России очевидна, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Россия 1».

«Можно было просто, в принципе, уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: всё, что идёт после слова «санкции» в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок», — приводит её слова РИА Новости.

Как стало известно ранее, новый санкционный режим Великобритании позволит вводить ограничительные меры в отношении российских лиц, «причастных к дестабилизации Украины или подрыву её суверенитета».

Меры могут касаться лиц, имеющих отношение к секторам стратегического значения — финансовому, химическому, оборонному, энергетическому, сектору электроники и проч.