Санкции Британии смогут затронуть оборонный, энергетический и финансовый сектора России
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Также британские санкции могут распространяться на людей, которые извлекли выгоду из «поддержки российского правительства» в свете украинского кризиса, говорится в сообщении телеканала.
В соответствующей поправке к закону о санкциях уточняется, что меры могут касаться лиц, причастных к секторам стратегического значения, среди которых финансовый, химический, оборонный, энергетический, сектор электроники и прочие.
Как ранее напомнили в МИД России, ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет жёстким и выверенным.
По словам главы британского Форин Офис Лиз Трасс, Британи подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».
Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Британии.