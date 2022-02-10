Санкции Британии смогут затронуть оборонный, энергетический и финансовый сектора России

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Новый санкционный режим Британии позволит вводить ограничительные меры против российских лиц, «причастных к дестабилизации Украины или подрыву её суверенитета», сообщает Sky News.
Санкции Британии смогут затронуть оборонный, энергетический и финансовый сектора России
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Также британские санкции могут распространяться на людей, которые извлекли выгоду из «поддержки российского правительства» в свете украинского кризиса, говорится в сообщении телеканала.

В соответствующей поправке к закону о санкциях уточняется, что меры могут касаться лиц, причастных к секторам стратегического значения, среди которых финансовый, химический, оборонный, энергетический, сектор электроники и прочие.

Как ранее напомнили в МИД России, ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет жёстким и выверенным.

По словам главы британского Форин Офис Лиз Трасс, Британи подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Британии.

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