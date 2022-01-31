Новые санкции Британии позволят замораживать активы российских компаний

Новый британский законопроект о санкционном режиме против России позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании, заявила глава МИД королевства Лиз Трасс.

«Мы обеспечим, что те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — приводит РИА Новости слова министра, сказанные в парламенте.

Как ранее объявила Трасс, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины».

По её утверждению, «спрятаться будет негде».

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.