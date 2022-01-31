Песков заявил о возможных ответных мерах на потенциальные санкции Британии

Атака Великобритании на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Россия ответные меры, если Великобритания примет решение заморозить активы россиян.

По его словам, данные меры будут сформулированы с учётом интересов России «в случае, если это потребуется».

Также Песков заявил, что в Кремле расценивают как очень тревожное заявление британского МИД о возможности конфискации имущества российских олигархов.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.