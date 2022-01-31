Песков заявил о возможных ответных мерах на потенциальные санкции Британии
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«Атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Россия ответные меры, если Великобритания примет решение заморозить активы россиян.
По его словам, данные меры будут сформулированы с учётом интересов России «в случае, если это потребуется».
Также Песков заявил, что в Кремле расценивают как очень тревожное заявление британского МИД о возможности конфискации имущества российских олигархов.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.