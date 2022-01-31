Песков заявил о возможных ответных мерах на потенциальные санкции Британии

Короткая ссылка
Атака Великобритании на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о возможных ответных мерах на потенциальные санкции Британии
  • © Пресс-служба президента России

«Атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Россия ответные меры, если Великобритания примет решение заморозить активы россиян.

По его словам, данные меры будут сформулированы с учётом интересов России «в случае, если это потребуется».

Также Песков заявил, что в Кремле расценивают как очень тревожное заявление британского МИД о возможности конфискации имущества российских олигархов.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить