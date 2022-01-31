В Кремле назвали тревожными заявления Лондона о возможных новых санкциях

В Кремле расценивают как очень тревожное заявление британского МИД о возможности конфискации имущества российских олигархов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — сказал Песков, комментируя высказывания премьера Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс, которая допустила, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Европейский союз готовит санкции, которые направлены на сдерживание России.