В Кремле назвали тревожными заявления Лондона о возможных новых санкциях

Короткая ссылка
В Кремле расценивают как очень тревожное заявление британского МИД о возможности конфискации имущества российских олигархов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали тревожными заявления Лондона о возможных новых санкциях
  • Gettyimages.ru

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — сказал Песков, комментируя высказывания премьера Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс, которая допустила, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Европейский союз готовит санкции, которые направлены на сдерживание России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить