Захарова отреагировала на слова главы МИД Британии Трасс о российских олигархах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Британии Лиз Трасс о российских олигархах.
Захарова отреагировала на слова главы МИД Британии Трасс о российских олигархах
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Ранее британский министр заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!» — написала Захарова в Telegram.

Она также напомнила, что у британской стороны «списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать».

Ранее газета The Times сообщила, что британские власти рассматривают возможность введения новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о возможных новых санкциях Британии. По его словам, Великобритания переходит «какую-то черту своей ненависти к России».

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