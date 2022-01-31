Сенатор Цеков прокомментировал возможность новых санкций Британии против России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о возможных новых санкциях Британии против российский компаний.
Сенатор Цеков прокомментировал возможность новых санкций Британии против России
  • Gettyimages.ru

Сенатор подчеркнул, что Великобритания после выхода из Евросоюза стала особенно сосредотачиваться на борьбе с Россией.

По словам Цекова, Британия не только поддерживает санкционный режим, который вводят США, но и инициирует свои рестрикции, а также активно поставляет вооружение на Украину.

«Вот это настоящая Великобритания. Они своими действиями пытаются пойти дальше США, и, конечно, особо возмущает и удивляет их заявление о том, что они допускают даже конфискацию имущества тех граждан России, которые либо проживают, либо имеют имущество в Великобритании», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что Великобритания переходит «какую-то черту своей ненависти к России».

«А то, что она ненавидит Россию, мне кажется, это гражданам России стало уже давно понятно. Все политики, которые пытаются как-то себя заявить, в основном заявляют себя, разрабатывая различные санкции против России. Я скажу, как я воспринимаю это: с иронией. Смотришь на них и понимаешь, что вообще общество не вполне здоровое», — заключил сенатор.

Ранее газета The Times написала, что британские власти рассматривают возможность введения новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отмечается, что планируется установить запрет на въезд в страну в отношении лиц и компаний, представляющих «стратегическое значение» для российского руководства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить