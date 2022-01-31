Сенатор Цеков прокомментировал возможность новых санкций Британии против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о возможных новых санкциях Британии против российский компаний.

Сенатор подчеркнул, что Великобритания после выхода из Евросоюза стала особенно сосредотачиваться на борьбе с Россией.

По словам Цекова, Британия не только поддерживает санкционный режим, который вводят США, но и инициирует свои рестрикции, а также активно поставляет вооружение на Украину.

«Вот это настоящая Великобритания. Они своими действиями пытаются пойти дальше США, и, конечно, особо возмущает и удивляет их заявление о том, что они допускают даже конфискацию имущества тех граждан России, которые либо проживают, либо имеют имущество в Великобритании», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что Великобритания переходит «какую-то черту своей ненависти к России».

«А то, что она ненавидит Россию, мне кажется, это гражданам России стало уже давно понятно. Все политики, которые пытаются как-то себя заявить, в основном заявляют себя, разрабатывая различные санкции против России. Я скажу, как я воспринимаю это: с иронией. Смотришь на них и понимаешь, что вообще общество не вполне здоровое», — заключил сенатор.

Ранее газета The Times написала, что британские власти рассматривают возможность введения новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отмечается, что планируется установить запрет на въезд в страну в отношении лиц и компаний, представляющих «стратегическое значение» для российского руководства.