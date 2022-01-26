Bloomberg: Германия выступает против санкций в отношении России в энергетическом секторе

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В Германии выступили за исключение ограничений в энергетической сфере из нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Германия обеспокоена возможными угрозами для энергопоставок в Европу.

По данным агентства, рассматриваемый пакет санкций предполагает накладывание ограничений на инвестиции в Россию, торговые запреты в отношении ряда государственных предприятий, а также заморозку активов российских олигархов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung призвал учитывать последствия для Запада в случае введения санкций против России.

Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации «Северного потока — 2» для успешного энергоперехода.

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