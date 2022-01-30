Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал о новых санкциях против России

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Европейский союз готовит санкции, которые направлены на сдерживание России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал о новых санкциях против России
  • AP

«В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьёзный ущерб российской экономике и финансовой системе», — написал Боррель в своём блоге.

Среди потенциальных санкций он назвал меры экспортного контроля, которые должны не подпустить Россию к продуктам, необходимым ей для «реализации стратегических амбиций».

По его словам, нынешнее время является самым опасным с момента окончания холодной войны.

Ранее стало известно, что Евросоюз не исключает возможности введения новых санкций против России и поэтому готовится к потенциальным ответным мерам.

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