Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал о новых санкциях против России

Европейский союз готовит санкции, которые направлены на сдерживание России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьёзный ущерб российской экономике и финансовой системе», — написал Боррель в своём блоге.

Среди потенциальных санкций он назвал меры экспортного контроля, которые должны не подпустить Россию к продуктам, необходимым ей для «реализации стратегических амбиций».

По его словам, нынешнее время является самым опасным с момента окончания холодной войны.

Ранее стало известно, что Евросоюз не исключает возможности введения новых санкций против России и поэтому готовится к потенциальным ответным мерам.