МИД России: санкции Британии повлекут жёсткий и выверенный ответ

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Ответ России на возможные санкции Британии будет жёстким и выверенным, напомнило российское Министерство иностранных дел после визита британского главы МИД Лиз Трасс в Москву.
МИД России: санкции Британии повлекут жёсткий и выверенный ответ
  • РИА Новости

«Главе британского МИД было четко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства не может не сказываться негативным образом на российско-британских отношениях», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Непрекращающиеся попытки» британцев вмешиваться во внутренние дела России и дела сопредельных государств «неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», заявил МИД.

«Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жёстким», — добавили в министерстве.

Посол России в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Москве есть чем ответить в случае введения Лондоном новых санкций.

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