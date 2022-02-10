МИД России: санкции Британии повлекут жёсткий и выверенный ответ

Ответ России на возможные санкции Британии будет жёстким и выверенным, напомнило российское Министерство иностранных дел после визита британского главы МИД Лиз Трасс в Москву.

«Главе британского МИД было четко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства не может не сказываться негативным образом на российско-британских отношениях», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Непрекращающиеся попытки» британцев вмешиваться во внутренние дела России и дела сопредельных государств «неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», заявил МИД.

«Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жёстким», — добавили в министерстве.

Посол России в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Москве есть чем ответить в случае введения Лондоном новых санкций.