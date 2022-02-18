Министр обороны Турции заявил, что страна продолжит «снижать напряжённость» вокруг Украины

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Турция продолжает выступать за решение украинского кризиса «методом дипломатии», заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Министр обороны Турции заявил, что страна продолжит «снижать напряжённость» вокруг Украины
  • AP

«Как заявил наш президент, мы сделали и продолжаем делать всё возможное, чтобы снизить напряжённость», — сказал он.

Акар также подчеркнул приверженность Анкары поддержке территориальной целостности Украины.

Ранее в администрации президента Турции заявили, что страна не будет отказываться от поставок вооружений Украине.

Вместе с тем в турецком МИД попросили Украину перестать говорить о Турции в контексте использования поставленного Анкарой оружия, потому что после покупки оно «перестаёт быть турецким» и становится украинским.

Как отмечали в Кремле, поставки подобных видов вооружений украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В частности, президент России Владимир Путин заявлял турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Киев применяет в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства.

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