Министр обороны Турции заявил, что страна продолжит «снижать напряжённость» вокруг Украины

Турция продолжает выступать за решение украинского кризиса «методом дипломатии», заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Как заявил наш президент, мы сделали и продолжаем делать всё возможное, чтобы снизить напряжённость», — сказал он.

Акар также подчеркнул приверженность Анкары поддержке территориальной целостности Украины.

Ранее в администрации президента Турции заявили, что страна не будет отказываться от поставок вооружений Украине.

Вместе с тем в турецком МИД попросили Украину перестать говорить о Турции в контексте использования поставленного Анкарой оружия, потому что после покупки оно «перестаёт быть турецким» и становится украинским.

Как отмечали в Кремле, поставки подобных видов вооружений украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В частности, президент России Владимир Путин заявлял турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Киев применяет в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства.