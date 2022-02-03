В Турции заявили об отсутствии намерения отказываться от поставок вооружения Украине

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара не будет отказываться от соглашений о поставке вооружения Украине.

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