В Турции заявили об отсутствии намерения отказываться от поставок вооружения Украине
Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара не будет отказываться от соглашений о поставке вооружения Украине.
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«Договорённости, которые мы заключили, и те, которые мы заключим с Украиной, не связаны напрямую с текущим кризисом», — цитирует Алтуна агентство Bloomberg.
Ранее Алтун заявил, что Украина пожелала закупить у Турции новые беспилотники.
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