В Турции заявили о желании Украины закупить дополнительные беспилотники

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Украина пожелала закупить у Турции новые беспилотники, сообщил Bloomberg глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
В Турции заявили о желании Украины закупить дополнительные беспилотники
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«На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников, а также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», — сказал чиновник.

Он добавил, что объём торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув $7,1 млрд.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar в рамках деструктивной линии, направленной на срыв Минских соглашений.

В турецком МИД заявляли, что Украине следует перестать говорить о Турции в контексте использования поставленного Анкарой оружия, потому что после покупки оно «перестаёт быть турецким» и становится украинским.

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