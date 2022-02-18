Постпред США при ООН заявила, что Россия «вторгалась в части Восточной Европы»

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя планы по «вторжению» на Украину, заявила в интервью, что Россия уже «вторгалась в другие части Восточной Европы».

Интервью Томас-Гринфилд опубликовано на сайте американского постпредства при ООН.

«Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила Томас-Гринфилд.

Ранее газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал абсурдной статью американской газеты.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.