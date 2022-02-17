Депутат Чепа назвал абсурдом статью Politico о «вторжении» на Украину после 20 февраля

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT статью американской газеты Politico о том, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

«С одной стороны, всё это очень печально и трагично, а с другой, это уже какая-то комедия. Мы многократно слышали заявления официальных лиц США, заявления ведущих СМИ, которые буквально время называли и говорили, откуда будут «наноситься удары» российской армии по Украине. Мы видели панику, которую все эти действия сеяли на Украине. К сожалению, это также вызывало серьёзные экономические потери на Украине. А затем американцы тут же давали Украине деньги и оружие», — рассказал депутат.

Чепа назвал всю эту ситуацию абсурдом и добавил, что «никакого вторжения нет и Россия его не планировала».

«Об этом неоднократно заявляли на всех уровнях и на всех встречах, а встречи были постоянно. Однако нас умышленно не хотели слышать», — заявил он.

Кроме того, собеседник RT выразил уверенность, что такие действия Запада можно расценить как «программу обозначения России мировым агрессором».

Ранее американская газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

15 февраля британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.