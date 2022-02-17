Замглавы МИД Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для обороны страны.

«Что касается российских военных, это наше суверенное право — думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны России», — цитирует РИА Новости Вершинина.

По его словам, если в Европе есть иностранные военные, то точно не российские.

Замглавы МИД России подчеркнул, что «это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.