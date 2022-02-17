Замглавы МИД Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для обороны страны.
Замглавы МИД Вершинин заявил о суверенном праве России думать о своей безопасности
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Что касается российских военных, это наше суверенное право — думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны России», — цитирует РИА Новости Вершинина.

По его словам, если в Европе есть иностранные военные, то точно не российские.

Замглавы МИД России подчеркнул, что «это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить