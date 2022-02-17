Байден заявил о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней

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Американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.
Байден заявил о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней
  • AP

«Это может произойти в течение нескольких дней», — цитирует Байдена РИА Новости.

Также он утверждает, что Россия стянула к границе с Украиной дополнительные соединения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что паника из-за слухов о якобы готовящемся вторжении России работает против Украины.

В Минобороны России проинформировали, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в свои воинские гарнизоны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.

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