Байден заявил о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней

Американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.

«Это может произойти в течение нескольких дней», — цитирует Байдена РИА Новости.

Также он утверждает, что Россия стянула к границе с Украиной дополнительные соединения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что паника из-за слухов о якобы готовящемся вторжении России работает против Украины.

В Минобороны России проинформировали, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в свои воинские гарнизоны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.