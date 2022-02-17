Зеленский: паника из-за слухов о «вторжении» работает против Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что паника из-за слухов о якобы готовящемся вторжении России работает против Украины.

«Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, «с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно».

Зеленский подчеркнул, что «все эти «даты» и паника — всё это работает против Украины».

Украинский лидер добавил, что ситуация с якобы готовящимся вторжением России на Украину «по россиянам тоже сильно бьёт».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.