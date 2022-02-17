Минобороны России: первые участвовавшие в учениях подразделения прибывают в свои гарнизоны

Первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в свои воинские гарнизоны.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны», — сказал Конашенков.

По его словам, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Он добавил, что также сегодня воинские эшелоны с тяжёлой военной техникой подразделений Южного военного округа, которые отрабатывали задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом в пункты постоянной дислокации в Чечне и Дагестане.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что очередной эшелон с военной техникой пересёк Крымский мост после завершения плановых учений.