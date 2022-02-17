В Минобороны рассказали о пересечении Крымского моста очередным эшелоном с техникой

Короткая ссылка
Очередной эшелон с военной техникой пересёк Крымский мост после завершения плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В Минобороны рассказали о пересечении Крымского моста очередным эшелоном с техникой
  • AP

«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что боевая техника и военнослужащие будут доставлены воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации воинских частей.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа заявили, что порядка десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами провели марши из Крыма после учений. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить