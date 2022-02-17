В Минобороны рассказали о пересечении Крымского моста очередным эшелоном с техникой

Очередной эшелон с военной техникой пересёк Крымский мост после завершения плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что боевая техника и военнослужащие будут доставлены воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации воинских частей.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа заявили, что порядка десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами провели марши из Крыма после учений.