В Минобороны рассказали о пересечении Крымского моста очередным эшелоном с техникой
- AP
«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении.
В Минобороны добавили, что боевая техника и военнослужащие будут доставлены воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации воинских частей.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа заявили, что порядка десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами провели марши из Крыма после учений.