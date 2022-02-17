Песков: Россия не будет требовать извинений за ложные сообщения о «вторжении» на Украину
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«Да нет, не намерена. Здесь нечего играть в извинения, — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что Москва ожидает от СМИ, которые публикуют «оголтелые безответственные заявления», более серьёзного, ответственного и правдивого подхода.
Ранее газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал абсурдной статью американской газеты.
В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.