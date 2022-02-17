Песков: Россия не будет требовать извинений за ложные сообщения о «вторжении» на Украину

Россия не намерена требовать извинений от западных СМИ за ложные сообщения о якобы планировании российского «вторжения» на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да нет, не намерена. Здесь нечего играть в извинения, — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Москва ожидает от СМИ, которые публикуют «оголтелые безответственные заявления», более серьёзного, ответственного и правдивого подхода.

Ранее газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал абсурдной статью американской газеты.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.