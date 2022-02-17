Захарова прокомментировала новую дату российского «вторжения» по версии Politico

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о новой дате российского «вторжения» на Украину, которая указана в материале издания Politico.

«У нас новая дата вторжения — 20 февраля, и далее — до «заката Европы»... Немного похоже на «Женитьбу Бальзаминова» Островского: «Говорят, какая-то комета или планида идёт! Так учёные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всё точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

В Politico отметили, что перспектива российского «вторжения» на Украину 16 февраля «была преувеличена». В связи с этим журналисты со ссылкой на экспертов выдвинули новую дату — 20 февраля.

В качестве аргумента они отметили, что к тому времени должны завершиться крупнейшие военные учения со времён холодной войны — речь идёт о совместных российско-белорусских манёврах «Союзная решимость — 2022».

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.