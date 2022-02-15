Генсек НАТО Столтенберг заявил о влиянии сближения России и Китая на безопасность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное и дипломатическое сближение России и КНР влияет на безопасность.

«НАТО должно реагировать на реальность, которая сегодня такова: Россия и Китай в последние годы становятся всё ближе. Они проводят совместные учения, теснее сотрудничают в дипломатии, в Совбезе ООН… Это всё факты, которые имеют влияние на безопасность», — цитирует заявление Столтенберга РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо «принимать это во внимание».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И обсудил стратегическое партнёрство России и Китая на мировой арене.

Ван И заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

3 февраля российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремлённости в будущее.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что отношения России и Китая способствуют снижению напряжённости в мире.