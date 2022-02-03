Путин назвал отношения России и Китая образцом эффективности и ответственности

Российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее.

Статья президента опубликована на сайте Кремля.

«Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», — написал Путин.

По его словам, в России «высоко ценят, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее».

Ранее российский лидер назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что российская и китайская стороны не намерены выстраивать свои дружеские отношения на основе противоборства с кем бы то ни было.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Китая и России находятся на беспрецедентно высоком уровне.