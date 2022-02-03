Главы МИД России и Китая обсудили двустороннее стратегическое партнёрство

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И обсудил стратегическое партнёрство России и Китая на мировой арене.

«Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах. Они дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайского стратегического партнёрства, высказались за дальнейшее уплотнение совместных усилий на международной арене», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что Лавров и Ван И обсудили ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Ван И заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

3 февраля российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремлённости в будущее.