Главы МИД России и Китая обсудили двустороннее стратегическое партнёрство

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И обсудил стратегическое партнёрство России и Китая на мировой арене.
Главы МИД России и Китая обсудили двустороннее стратегическое партнёрство
  • РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах. Они дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайского стратегического партнёрства, высказались за дальнейшее уплотнение совместных усилий на международной арене», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что Лавров и Ван И обсудили ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Ван И заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

3 февраля российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремлённости в будущее.

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