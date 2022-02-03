В МИД Китая заявили о поддержке России по вопросу обсуждения гарантий безопасности

Глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

«Российская сторона сообщила о последних событиях в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами, а также Россией и НАТО, подчеркнув принципиальную позицию о том, что безопасность неделима. Китай выражает своё понимание и поддержку этому», — говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

Ван И подчеркнул намерение Китая укреплять дружбу и сотрудничество с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремлённости в будущее.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что российская и китайская стороны не намерены выстраивать свои дружеские отношения на основе противоборства с кем бы то ни было.