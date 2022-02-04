Сенатор Цеков: отношения России и Китая способствуют снижению напряжённости в мире

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

«Сам факт встречи — это очень положительное событие и для России, и для Китая. Я убеждён в том, что все договорённости направлены на улучшение взаимоотношений между Россией и Китаем в политической, экономической и культурной сфере. Этот союз между Россией и Китаем способствует снижению той напряжённости в мире из-за действий США и стран НАТО. Я надеюсь, что подобные встречи повлияют на страны НАТО и США с точки зрения достижения нормальных отношений с Россией», — пояснил Цеков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине была тёплой, конструктивной и союзнической.

Песков добавил, что переговоры были субстантивными, стороны сосредоточились на вопросах двусторонних отношений и торгово-экономическом сотрудничестве.

Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.