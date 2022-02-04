Песков назвал тёплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине
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«Это была очень тёплая, конструктивная, партнёрская и союзническая встреча», — приводит РИА Новости его слова.
Песков добавил, что переговоры были субстантивными, стороны сосредоточились на вопросах двусторонних отношений и торгово-экономическом сотрудничестве.
Ранее стало известно, что Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе.
Москва и Пекин намерены укреплять координацию по данному вопросу.