Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия служат опорой для сплочения мира в решении кризисов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

«Совместными усилиями (страны. — RT) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — сказал китайский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что у Си Цзиньпина, несмотря на плотный график, найдётся несколько минут, чтобы поговорить о двусторонних отношениях России и Китая.