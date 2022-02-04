Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия служат опорой для сплочения мира в решении кризисов

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.
Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия служат опорой для сплочения мира в решении кризисов
  • AP

«Совместными усилиями (страны. — RT) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — сказал китайский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что у Си Цзиньпина, несмотря на плотный график, найдётся несколько минут, чтобы поговорить о двусторонних отношениях России и Китая.

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