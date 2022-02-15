Политолог Почта высказался о переговорах по предложенным Россией гарантиям безопасности

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.
Политолог Почта высказался о переговорах по предложенным Россией гарантиям безопасности
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«С 2007 года Россия стала заявлять, что её не устраивает существующее положение дел, когда от неё требуют принимать все западные условия, фактически признавать доминирование Запада и игнорирование российских интересов», — отметил политолог.

По словам эксперта, сформулированный российской стороной документ с основными претензиями и предложениями стал серьёзным шагом, который потребовал решительности.

«Есть действительно целый ряд вопросов глобальной безопасности, европейской безопасности, и мы бы хотели всё-таки иметь какие-то гарантии. Да, есть ответы, нас они не совсем устраивают, поэтому мы даём сейчас свой ответ, вскоре он будет опубликован», — пояснил Почта.

Ранее Сергей Лавров заявил, что России «стесняться нечего» и ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован.

Лавров также отметил, что в диалоге с НАТО «не всё потеряно».

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