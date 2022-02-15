Чижов назвал неудовлетворительным ответ Запада на письмо главы МИД России Лаврова

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Ответ стран Запада на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова является неудовлетворительным, действия европейских партнёров оказались слишком робкими. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов назвал неудовлетворительным ответ Запада на письмо главы МИД России Лаврова
  • РИА Новости

В интервью британской газете The Guardian он сообщил, что российская сторона не может опубликовать ответ главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, но его общий посыл является неудовлетворительным.

«Мы хотели услышать мнение каждой страны (Евросоюза. — RT). Они были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств», — сообщил Чижов.

В послании Лавров заявил о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предложила в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.

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