Захарова назвала коллективный ответ на письмо Лаврова о безопасности неуважением
- AP
Дипломат напомнила, что послание Лаврова было адресовано коллегам из 37 стран Европы и Северной Америки. В документе отмечалось, что Москва ожидает развёрнутого ответа «в национальном качестве».
«Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе», — говорится в заявлении Захаровой.
В послании Лавров заявил о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.
Также российская сторона предложила в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.
Издание Politico сообщило, что в ЕС подготовили письмо в ответ на послание главы МИД России западным странам по поводу неделимости безопасности.