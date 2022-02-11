Захарова назвала коллективный ответ на письмо Лаврова о безопасности неуважением

Коллективный ответ на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по евробезопасности можно охарактеризовать как проявление неуважения, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что послание Лаврова было адресовано коллегам из 37 стран Европы и Северной Америки. В документе отмечалось, что Москва ожидает развёрнутого ответа «в национальном качестве».

«Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе», — говорится в заявлении Захаровой.

В послании Лавров заявил о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предложила в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.

Издание Politico сообщило, что в ЕС подготовили письмо в ответ на послание главы МИД России западным странам по поводу неделимости безопасности.