Politico: Евросоюз подготовил коллективный ответ на послание Лаврова странам Запада

Евросоюз подготовил письмо в ответ на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова западным странам по поводу неделимости безопасности. Как пишет Politico, в распоряжении которой оказался документ, письмо подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Бореллем.

«Письмо... представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, направленный Россией странам Евросоюза. Его подписал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель», — отмечает издание.

В частности, в документе говорится, что Брюссель считает ОБСЕ подходящей площадкой для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия — НАТО.

Вместе с тем агентство Bloomerg допускает, что письмо может быть направлено Москве уже в среду, 9 февраля, пишет РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности.

Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.

В письме министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.