Politico: Евросоюз подготовил коллективный ответ на послание Лаврова странам Запада
- РИА Новости
«Письмо... представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, направленный Россией странам Евросоюза. Его подписал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель», — отмечает издание.
В частности, в документе говорится, что Брюссель считает ОБСЕ подходящей площадкой для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия — НАТО.
Вместе с тем агентство Bloomerg допускает, что письмо может быть направлено Москве уже в среду, 9 февраля, пишет РИА Новости.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности.
Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.
В письме министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.
Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.