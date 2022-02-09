Politico: Евросоюз подготовил коллективный ответ на послание Лаврова странам Запада

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Евросоюз подготовил письмо в ответ на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова западным странам по поводу неделимости безопасности. Как пишет Politico, в распоряжении которой оказался документ, письмо подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Бореллем.
Politico: Евросоюз подготовил коллективный ответ на послание Лаврова странам Запада
  • РИА Новости

«Письмо... представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, направленный Россией странам Евросоюза. Его подписал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель», — отмечает издание.

В частности, в документе говорится, что Брюссель считает ОБСЕ подходящей площадкой для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия — НАТО.

Вместе с тем агентство Bloomerg допускает, что письмо может быть направлено Москве уже в среду, 9 февраля, пишет РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности.

Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.

В письме министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.

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