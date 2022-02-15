Глава МИД России Лавров заявил, что в диалоге с НАТО «не всё потеряно»

Стремительность, с которой НАТО поменяло свою позицию о нежелании обсуждать с Россией ограничение вооружений в Европе, свидетельствует о том, что ещё «не всё потеряно», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Стремительность, с какой НАТО поменяло свою позицию, говорит о том, что не всё в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьёз», — сказал министр.

Он добавил, что ещё в 2019 году Москва объявила мораторий на развёртывание ракет средней и малой дальности и предложила обсудить эту тему. Но тогда, по словам Лаврова, российскую сторону «даже слушать не захотели».

Президент России Владимир Путин ранее концептуально одобрил подготовленный МИД проект ответа России по гарантиям безопасности. Дипломаты работают над финализацией текста.

Проект главе государства представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Подробнее — в материале RT.