Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном обсудил нагнетание Западом ситуации вокруг Украины.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины. Сергей Лавров подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».