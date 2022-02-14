Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины

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Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном обсудил нагнетание Западом ситуации вокруг Украины.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины. Сергей Лавров подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

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